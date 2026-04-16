El Nacional podría volver a descender en el fútbol ecuatoriano: ¿desaparece para siempre?

El Nacional la pasa muy mal en el fútbol ecuatoriano después de que el ‘Bi-Tri’ fuera descendido por escritorio, tras no cumplir con sus acreedores en el 2025. El club se llevó 3 sanciones de resta de puntos y por ende acabó bajando a la segunda categoría (Serie B).

Cuando se creía que la situación no podía ir a peor, resulta que hay un nuevo golpe para El Nacional. El club ya fue sancionado hace poco en la Serie B con otra resta de puntos y ahora tiene hasta la tarde del viernes para pagar una nueva multa o volverá a ser sancionado.

Desde El Nacional ya han pedido a sus acreedores que lleguen a un acuerdo con el club para que no haya nuevas sanciones, sin embargo, parece que esto no cambiará y el club se está acercando a un descenso del cual es casi imposible volver. Si vuelve a ser sancionado en 2 ocasiones, la próxima semana podría estar descendiendo.

En este 2026 se había iniciado una relación con un grupo inversor que pretendía ayudar al equipo a salir de este mal momento, sin embargo, dichas relaciones estuvieron lejos de ser fructíferas. Ahora no habría “nadie” al frente de la administración del club.

Buscan acuerdos para ayudar a El Nacional. (Foto: @MrOFFSIDER)

El Nacional es uno de los máximos ganadores del fútbol ecuatoriano, sin embargo, esto no parece evitar su hundimiento. El club tiene 13 campeonatos locales y ganó la Copa Ecuador en otras dos ocasiones. Es también uno de los fundadores de la LigaPro.

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Los jugadores de El Nacional no cobran sus sueldos

Ya hace pocos días, Jonathan Borja hizo un “live” en sus redes sociales donde revelaba que no cobraba su salario en el club y así como él, varios jugadores y trabajadores del plantel llevan varios meses sin cobrar su salario en el equipo militar.

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