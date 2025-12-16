Es tendencia:
El sorpresivo equipo que se quedaría con Patrick Mercado en este mercado de pases 2026

El volante ecuatoriano Patrick Mercado podría terminar lejos de Independiente del Valle pero no en la Premier League ni en Europa.

Por Gustavo Dávila

El sorpresivo equipo que se quedaría con Patrick Mercado Foto: Getty
El futuro de Patrick Mercado parece que será la siguiente novela del fútbol ecuatoriano, y es que reportan el club que se quedaría con el volante nacional. Los rumores ahora apuntan a que el ‘tricolor’ no se iría a Europa en el siguiente mercado de pases 2026.

El periodista Mateo Moretto señala que Independiente del Valle quería que Mercado vaya al Coritiba de Brasil, previo a su salto al fútbol de Europa. El jugador en cambio tiene planes distintos.

El volante, seleccionado de Ecuador, está presionando para que Independiente del Valle lo cierre lo antes posible a Europa. El jugador no quiere paradas intermedias a Brasil.

Sevilla de España era de los más interesados hasta que llegaron ofertas de Inglaterra e Italia, económicamente superiores a lo que pueden pagar los españoles.

En lo que va de temporada, Patrik Mercado ha jugado con Independiente del Valle un total 48 partidos. El volante marcó 7 goles y dio un total de 11 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos, siendo de los jugadores más regulares del club.

Los equipos interesados en Patrik Mercado

El fichaje de Patrik Mercado ha entrado en la órbita de equipos como Wolverhampton y también Chelsea. Asimismo, los estuvieron buscando equipos como Braga y Benfica de Portugal. Todo parece dado para que se confirme su salida en enero.

Otro más: FC Barcelona se llevará a seleccionado ecuatoriano

Patrik Mercado – Independiente del Valle

En resumen

  • Patrick Mercado presiona a Independiente del Valle para ser transferido directamente al fútbol de Europa.
  • El club Independiente del Valle pretendía ceder al volante al Coritiba de Brasil inicialmente.
  • Sevilla, junto a clubes de Inglaterra e Italia, mantienen interés formal por el futbolista.
