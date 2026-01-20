Kendry Páez no tuvo el mejor rendimiento en el último semestre con el Racing de Estrasburgo. Esto llevó a Chelsea a analizar la posibilidad de ceder al ecuatoriano a un nuevo equipo para que se “adapte”. No obstante, ahora surge una nueva posibilidad que sorprende a todos.

Según reveló Ben Jacobs, Kendry Páez puede estarle dando la “vuelta” a su mal momento en Francia. El ecuatoriano habría impactado a su nuevo entrenador y estaría muy concentrado en su trabajo con Racing y por eso fue convocado a jugar su último partido.

Por otro lado, Páez también mantiene una gran consideración a la interna de BlueCo, ya que según Jacobs, al ecuatoriano lo ven como uno de los jugadores más talentosos. Por lo cual, Chelsea aún tiene una importante consideración para su joven estrella.

Aún se mantiene sobre la mesa la posibilidad de ceder al ecuatoriano, sin embargo, también está la chance de que el tricolor se quede en Francia y pueda demostrar el talento, que incluso lo llevó a ser destacado en varias ocasiones por la misma FIFA.

Kendry Páez viene siendo suplente en Francia. (Foto: Imago)

Este sería el último préstamo que Chelsea hace con Kendry Páez. Puesto que, ahora mismo la información es que Chelsea contaría con el para la siguiente temporada y ya lo tomaría en cuenta. El club de Londres este año se mostró con varias bajas en la zona donde juega el ecuatoriano.

Las estadísticas de Kendry Páez en Francia

En lo que va de temporada, Kendry Páez apenas ha jugado un total de 718′ minutos en cancha. El ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Estos números se entienden desde como Kendry se vio afectado por los problemas fuera de la cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Kendry Páez tiene contrato hasta 2033 con Chelsea. El ecuatoriano es uno de los jugadores con contrato más largo en el club y fue el primer joven que los ‘Blues’ vinieron a fichar en Sudamérica.

