Urgente: desde el entorno de Deyverson responden a las “amenazas” del ‘Loco’ Cortez

El 'Loco' Cortez le mandó un mensaje polémico a Deyverson y eso provocó que ahora salgan a defenderlo.

Deyverson viene siendo noticia en el fútbol ecuatoriano después de ser expulsado en el partido ante Barcelona SC. El delantero brasileño recibió una “amenaza” del ‘Loco’ Cortez que le mandó un duro mensaje por su actitud. Esto generó que desde la agencia que representa al brasileño salgan en su defensa.

En sus cuentas oficiales, Deyverson reposteó la publicación de su agencia en la que se rechaza cualquier tipo de amenaza para el delantero de Liga de Quito. En redes sociales también circuló una imagen de otro futbolista que pasó por Barcelona SC, pero era evidentemente falsa.

“Por la presente manifestamos nuestro rechazo absoluto a todas las expresiones, que constituyen una amenaza contra la integridad física de nuestro representado Deyverson Silva, situación que no debería tolerarse, venga de quien venga”, empieza el comunicado de la agencia.

Además, también pidieron a las autoridades cuidar a Deyverson y a sus familiares: “Por esta razón hacemos un llamado a todas las autoridades públicas y deportivas del Ecuador, a fin de que se tomen todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de Deyverson y su familia”, avisaron desde la agencia.

La defensa de Deyverson. (Captura de pantalla)

El jugador ha quedado en el ojo del huracán por sus actitudes en los partidos, sin embargo, esto escaló a otro nivel que nadie se esperaba. “Por el bien del futbol ecuatoriano hacemos este llamado, procurando además que se protejan las buenas prácticas de Fair Play promulgadas por FIFA“, termina el comunicado.

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Las estadísticas de Deyverson en esta temporada

En esta temporada, Deyverson ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 9 goles y dando 4 asistencias. Tiene contrato hasta finales de 2026, y al día de hoy, lo más probable es que no le terminen renovando su contrato.

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