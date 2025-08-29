A falta de un día para el cierre del mercado, solo queda Joel Ordóñez para definir su nuevo club para la siguiente temporada. Estuvo negociando con el Olympique de Marsella de Francia pero su nuevo destino estaría lejos de Europa.

El periodista Santi Auona de Foot Mercato señala que el Al Hilal de Arabia Saudita es el último en ofertar por Ordóñez. Los árabes pusieron 45 millones de euros y ahora el Club Brujas le pide al Marsella cerca de los 40 millones si quieren a Ordóñez.

Esta cifra resultaría impagable para el Marsella, quiénes hicieron un esfuerzo económico para llegar a los 35 millones de euros, cuando su intención inicial era de 30 millones. A favor le juega al club francés que ya hay acuerdo personal entre club y jugador.

A Joel Ordóñez lo quisieron desde la Premier League, Bundesliga y Serie A de Italia pero fueron los franceses los que mostraron el proyecto deportivo de preferencia.

Club Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez

De acuerdo a la información de Sacha Tavolieri, el propietario de Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez, mientras que la dirección del club le prometió otras cosas al ecuatoriano. Esto también provocó que ahora, se planifique una reunión de emergencia entre el equipo y Joel Ordóñez.

¿Cuánto pagó Club Brujas por Joel Ordóñez?

Brujas pagó por el fichaje de Joel Ordóñez a Independiente del Valle en Ecuador un total de 4 millones de euros, lo hizo asegurándose la cuota de rescisión del ecuatoriano. Ahora pueden venderlo por más de 25 millones, teniendo una ganancia absoluta.