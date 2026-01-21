Las novedades del mercado de fichajes de Barcelona continúan y es que ahora parece que se viene un problema con uno de los jugadores que fue recién presentado por los amarillos. Otro club denuncia que uno de los fichajes anunciados tiene contrato con ellos.

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, reveló que Carlos Medina tiene contrato con ellos, y no puede ser fichaje de Barcelona. “Se rescindió su contrato con Independiente Juniors y en ese momento le firmamos un contrato con Independiente, para que pase al primer equipo”, contó en La Red.

“Barcelona deberá negociar con nosotros el pase del jugador”, cerró sobre el joven defensor de 16 años. Medina había sido anunciado la semana pasada y los medios apuntaron a que había llegado como agente libre.

Habrá que esperar a ver la respuesta oficial de Barcelona, quiénes siguen alistando su plantel tras la llegada de César Farías. El DT venezolano tiene en mente aún tres fichajes más.

Carlos Medina tendrá su primera experiencia en LigaPro tras haber estado dos temporadas en Independiente Juniors, IDV también lo consideraba jugador de primer plantel.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con Liga de Quito, Tiago Nunes no lo quiere y ahora iría a Barcelona

Carlos Medina – Barcelona SC 2026.

En resumen