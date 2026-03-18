Sebastián Beccacece dirigirá a Ecuador en su quinto Mundial con solo una derrota en todo su ciclo. El DT argentino llegó tras el paso de Félix Sánchez y engranó las piezas que faltaban para que Ecuador vuelva a pelear en los primeros lugares. Desde Bolavip le preguntamos a los aficionados si deberían renovarlo o dejarlo ir y esta fue su respuesta.

Con un contrato hasta finales de 2026, los aficionados respondieron a Bolavip que Sebastián Beccacece debe ser renovado por la Selección de Ecuador. El DT cuenta también con el apoyo de la directiva y lo más probable es que le ofrezcan un nuevo contrato.

El 53% de los encuestados votaron por una renovación para Sebastián Beccacece. mientras que, el 47% votó por dejarlo ir. Ofertas no le faltarán al DT que puso a Ecuador segundo en las Eliminatorias, sin embargo, aún tiene contrato hasta finales de 2026 con ‘La Tri’.

De momento, Beccacece solo está pensando en jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Será la primera vez para “Becca” como DT principal de un equipo, puesto que, en los anteriores dos mundiales que estuvo fue como ayudante de Sampaoli.

La votación de los hinchas de Ecuador. (Captura de pantalla)

En el Mundial 2026, Ecuador tendrá a la mejor generación de su historia, puesto que, es la primera vez que llega con 3 jugadores como William Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié jugando en 3 equipos grandes de Europa. Además, de otros importantes futbolistas como Enner Valencia, Gonzalo Plata, y otros.

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El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el grupo de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil

Curazao

Ecuador

Alemania

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece gana con la Selección de Ecuador un salario de 2.4 millones. El entrenador tiene uno de los sueldos más elevados a nivel de selecciones, pero una renovación para que siga al frente después del Mundial 2026, implicaría un aumento considerable.

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En síntesis: