Gonzalo Valle no jugará con Ecuador en noviembre y estos son los candidatos a reemplazarlo

Gonzalo Valle sufrió una delicada lesión en su rodilla y esto abre una puerta en la Selección de Ecuador. La lesión abre una ventana en la convocatoria de ‘La Tri’ y ahora ya asoman varios nombres para reemplazarlo en el mes de noviembre y también para el Mundial.

Uno de los primeros nombres que suena para la Selección de Ecuador es Pedro Ortiz, por su gran nivel en LigaPro y en Copa Ecuador, sin embargo, se ve poco probable que finalmente Beccacece le una nueva oportunidad. El arquero no es tomado en cuenta desde 2022.

Finalmente, Beccacece podría completar lo nomina de 3 arqueros con Christian Loor, portero joven que fue comprado por Botafogo. El arquero sorprendió en la última lista para los amistosos de octubre cuando fue citado por Beccacece, aunque no fue ni al banco de suplentes.

También para el mundial podría volver a ser tomado en cuenta, David Cabezas, sin embargo, el arquero primero necesita solucionar sus problemas legales por el caso de amaño de apuestas. Y posteriormente tener un nuevo equipo en el que pueda jugar y sumar ritmo.

Gonzalo Valle se había consolidado como el segundo arquero de la Selección de Ecuador, de ahí que, se presume que quien obtenga este puesto en las siguientes convocatorias sea Moisés Ramírez, quien volvió a ser titular en Grecia e incluso recientemente tapó un penal.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el 13 de noviembre ante Canadá por un nuevo partido amistoso. Luego el 18 de noviembre contra Nueva Zelanda. Por lo cual, se espera que Beccacece revele su lista de convocados en las siguientes semanas y se revele quien reemplaza a Valle.

Los meses de baja de Gonzalo Valle

El caso de Gonzalo Valle aún se maneja con mucha cautela, ya que en caso de llegar a una cirugía el arquero tendría que parar por los próximos 8 o 10 meses. Si no termina siendo tan grave, el portero podría llegar al Mundial de 2026 con los colores de ‘La Tri’.

