Emelec habría fichado a un ex Barcelona para la temporada 2027

Emelec tendría ya su segundo refuerzo para la siguiente temporada y este tiene la particularidad de haber sido un ex Barcelona SC.

Emelec sigue sumando nombres para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2027 y uno de los posibles fichajes ha generado sorpresa por su pasado en Barcelona SC. El conjunto eléctrico tendría negociaciones avanzadas para incorporar a un refuerzo ofensivo que brilla en LigaPro.

Se trata de Vilington Branda, extremo ecuatoriano que brilla actualmente en Libertad de Loja y que pasó por las divisiones inferiores de Barcelona SC. Según la información que circula sobre su futuro, las negociaciones estarían avanzadas para que se convierta en nuevo jugador de Emelec.

Sin embargo, el equipo eléctrico no sería el único interesado en el atacante, de acuerdo con el periodista Alejandro Ruilova, Branda también tendría sondeos de clubes de la MLS, aunque Emelec ya habría presentado una oferta formal para intentar concretar su fichaje.

Los números de Branda lo ponen como uno de los destacados del año registra 10 goles y una asistencia en 32 partidos disputados con Libertad de Loja. Además, forma parte del plantel que está cerca de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana

De concretarse su llegada, Branda sería el segundo refuerzo que tendría Emelec para 2027, después de Gregori Anangonó, defensor de Universidad Católica. No obstante, el equipo eléctrico deberá encontrar la manera de habilitar a sus nuevas incorporaciones en medio de las demandas y sanciones que enfrenta ante la FIFA.

Los jugadores que podrían salir de Emelec en el 2027

Entre los jugadores que terminarían contrato aparecen: Gonzalo Napoli, Estalin Segura, Luca Klimowicz, Sergio Quintero, Eduardo Bores, Ignacio Guerrico, Ariel Mina, Víctor Griffith, Mario Valero, Pedro Ortiz y Orlando Herrera.

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Vilington Branda – Libertad de Loja. Foto: Libertad.

En resumen