Emelec habría fichado a un ex Barcelona para la temporada 2027

Emelec sigue sumando nombres para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2027 y uno de los posibles fichajes ha generado sorpresa por su pasado en Barcelona SC. El conjunto eléctrico tendría negociaciones avanzadas para incorporar a un refuerzo ofensivo que brilla en LigaPro.
Se trata de Vilington Branda, extremo ecuatoriano que brilla actualmente en Libertad de Loja y que pasó por las divisiones inferiores de Barcelona SC. Según la información que circula sobre su futuro, las negociaciones estarían avanzadas para que se convierta en nuevo jugador de Emelec.
Sin embargo, el equipo eléctrico no sería el único interesado en el atacante, de acuerdo con el periodista Alejandro Ruilova, Branda también tendría sondeos de clubes de la MLS, aunque Emelec ya habría presentado una oferta formal para intentar concretar su fichaje.
Los números de Branda lo ponen como uno de los destacados del año registra 10 goles y una asistencia en 32 partidos disputados con Libertad de Loja. Además, forma parte del plantel que está cerca de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana
De concretarse su llegada, Branda sería el segundo refuerzo que tendría Emelec para 2027, después de Gregori Anangonó, defensor de Universidad Católica. No obstante, el equipo eléctrico deberá encontrar la manera de habilitar a sus nuevas incorporaciones en medio de las demandas y sanciones que enfrenta ante la FIFA.
Los jugadores que podrían salir de Emelec en el 2027
Entre los jugadores que terminarían contrato aparecen: Gonzalo Napoli, Estalin Segura, Luca Klimowicz, Sergio Quintero, Eduardo Bores, Ignacio Guerrico, Ariel Mina, Víctor Griffith, Mario Valero, Pedro Ortiz y Orlando Herrera.
Vilington Branda – Libertad de Loja. Foto: Libertad.
En resumen
- Emelec daría un golpe de alto impacto en el mercado al cerrar la incorporación de un futbolista con pasado en Barcelona SC para la temporada 2027.
- La directiva eléctrica busca sumar jerarquía y roce inmediato para reconstruir su plantilla tras un ciclo 2026 complejo, apostando por un elemento con conocimiento pleno del medio local y la exigencia de Guayaquil.
- La noticia desata un auténtico polvorín en el Puerto Principal, reactivando el morbo y la pasión del Clásico del Astillero ante la inminencia de un sonado “camisetazo”.