De Paul sorprende a todo el mundo futbolístico: “Ganar la MLS es más complicado que la Champions League”

Rodrigo De Paul es el nombre del día por los Estados Unidos de Norteamérica. A solamente unas jornadas de que Lionel Messi e Inter Miami comiencen oficialmente la defensa del título de la MLS, su compañero en Las Garzas e igualmente en la Selección Argentina habría dejado una declaración absolutamente inesperada. En esta afirma que ser campeón del Soccer es más complicado que levantar la mítica Champions League.

“Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo”, la declaración que varios medios de comunicación le adhieren a Rodrigo De Paul tras levantar el primer título en la historia del equipo de David Beckham meses atrás.

BeinSports USA fue el primero en publicar una serie de palabras del centrocampista de la Selección Argentina que sorprendieron a todos. No solamente por sus reflexiones alrededor de lo difícil que se ha puesto ser campeón en Norteamérica, sino igualmente por la comparativa que hizo con el torneo de clubes más importante de todo el planeta. Veremos si antes de que llegue el debut frente a LAFC, hay explicaciones sobre el tema.

Recordemos que el argentino disputó un total de 35 partidos oficiales en la Champions. Todos ellos de la mano de Atlético de Madrid y entre el verano del año 2021 y 2025. En estos jamás superó la barrera de los cuartos de final, anotó 3 goles y dio 1 asistencia para las filas de Diego Pablo Simeone. Fue su último destino en Europa antes de emprender una aventura por Estados Unidos que ya le permitió darle a Messi su primer gran título al otro lado del Atlántico.

De Paul jugó 35 partidos en la Champions en su paso por Europa: GETTY

Pese a las valoraciones que puedan hacerse, la realidad es que las palabras de Rodrigo De Paul exponen una realidad de la MLS desde hace varios años. Si miramos las últimas 10 temporadas del torneo, encontraremos que únicamente franquicias como Seattle o Columbus Crew pudieron repetir título. La pasada década dejó un total de 8 vencedores distintos e incluso 6 nuevos campeones en la historia de todo el palmarés del certamen. El ascenso del Soccer es innegable en cuanto a calidad del producto televisivo y por supuesto en la competitividad general de un certamen que siempre apuesta por la igualdad entre sus participantes.

