Emelec regresó al triunfo en la LigaPro, tras vencer a Técnico Universitario con un polémico penal sobre el minuto 90′. Ahora el ‘Bombillo’ está centrado en recuperar los buenos resultados y en también poder competir en el mercado de fichajes por diferentes jugadores.

De acuerdo a la información de Sonia Pérez, Emelec estaría buscando a 4 fichajes para la siguiente ventana de transferencias. El club estaría siguiendo la contratación de un nuevo lateral, un volante centro, otro delantero y también un jugador creativo, tras la salida de Miller Bolaños.

El club ya tuvo que hacer un “mercado flash” en los meses de febrero y marzo, porque la directiva apenas se posicionó con la LigaPro ya comenzada. Por lo cual, las contrataciones se tuvieron que hacer sobre la hora y al apuro con varios jugadores.

Por lo cual, esta nueva ventana aparece como una nueva oportunidad para el ‘Bombillo’. El club quiere fichar a jugadores que lleguen a reforzar la plantilla y cumplan con lo que jugadores del actual equipo no pudieron. Además, también Vicente Sánchez intervendría en estas decisiones.

El equipo azul necesita también mejorar la imagen y conseguir los resultados que le permitan volver a pelear en los primeros lugares y así jugar torneo internacional. El ‘Bombillo’ lleva ya 3 años sin jugar un solo torneo internacional desde que estuvo en Sudamericana en 2023.

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El primer fichaje que estaría buscando Emelec para 2026

El primer nombre que suena para Emelec en la siguiente temporada es Christian Alemán. El volante ecuatoriano quedó libre de Bolívar y ahora puede negociar con cualquier equipo. Por un momento, ya lo dieron como oficial para el ‘Bombillio’, pero aún no hay nada concreto.

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