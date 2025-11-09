Emelec volvió a perder y los hinchas piden la salida de este jugador: “No sabe ni dar un pase”

Emelec se sigue complicando de cara a la siguiente temporada y volvió a perder en LigaPro. La derrota contra un El Nacional que no cobra hace meses ni concentra hace más de una semana generó las críticas de los hinchas, especialmente de uno de sus jugadores.

Por tercera semana consecutiva, Maicon Solís fue uno de los más cuestionados por la hinchada de Emelec. Una vez más Solís y Corozo fueron improvisados como los delanteros secundarios.

El volante, justamente ex El Nacional, llegó como uno de los jugadores de mayor expectativa pero su rendimiento ha sido cuestionado. Su contrato acaba a final de temporada.

La crítica principal se extiende también a Guillermo Duró, a quién le piden que deje de poner de titular a Maicon Solís como delantero tomando en cuenta que no es ni su posición habitual ni lo ha hecho bien este año.

Otro señalado fue Christian Cueva, el volante peruano se lo ve fuera de forma y sin compromiso en el juego. Muchos medios apuntan a que está incómodo por la situación de club.

Publicidad

Publicidad

ver también Apenas llegó y Óscar Zambrano podría volver a cambiar de equipo

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Publicidad

Publicidad

Puntos claves