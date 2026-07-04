En pleno Mundial 2026: ¡Camisetazo en LigaPro! Barcelona SC ficharía a este jugador de Liga de Quito

Ya estaría todo listo para que Barcelona SC se quede con este fichaje de Liga de Quito.

Mientras todos están pendientes de la LigaPro, Barcelona SC sorprende a todos y se quedaría con este fichaje de un jugador de Liga de Quito. Un nuevo camisetazo llegaría en el fútbol ecuatoriano con esta contratación que impactaría a los hinchas.

De acuerdo a la información de Eve Murillo en KCH Radio, Barcelona SC estaría muy cerca de fichar a Alexander Alvarado. El extremo de LDU casi no ha tenido minutos y lo más probable es que cambie de equipo en esta ventana, la duda siempre estuvo en el club que lo iba a buscar.

Barcelona SC viene interesado en Alexander Alvarado desde hace varios años y ahora finalmente se lo podría llevar. Tanto el club como el jugador se necesitan mutuamente, puesto que, el equipo busca un extremo con esas características y Alvarado un equipo donde jugar.

Otro club que también venía interesado en Alvarado es Deportivo Cuenca, sin embargo, con Barcelona SC en la negociación al equipo ‘Morlaco’ se le complicaban sus chances. Nunes tampoco le había dado muchos minutos y aprobaría su salida.

Alexander Alvarado se marcharía de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Restan algunos detalles a la negociación, pero lo más probable es que se dé la salida del extremo. El futbolista ecuatoriano podría salir vendido a préstamo por una temporada más.

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Los números de Alexander Alvarado en esta temporada

En este semestre, Alexander Alvarado ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y solo dio 1 asistencia. Ha sumado en cancha 478′ minutos.

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