Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

Uno de los referentes de la Selección de Ecuador siente resentimiento con el equipo y por eso no sería convocado.

Por Gustavo Dávila

Con algo de sorpresa, desde la prensa revelan que uno de los históricos de la Selección de Ecuador tiene resentimiento con el combinado nacional. Robert Arboleda no estaría contento con su salida de la ‘Tri’.

En el Canal del Fútbol, Eduardo Hurtado asegura que Robert Arboleda tiene “resentimiento grande” con la Selección de Ecuador porque nadie buscó su regreso al combinado nacional.

Esta postura de falta de acercamiento de la FEF terminó con Arboleda decidiendo retirarse de la selección para dedicarse netamente al fútbol de clubes con el Sao Paulo de Brasil.

Robert Arboleda era fijo en las convocatorias desde hace varios años e incluso con Sebastián Beccacece, sin embargo siempre estuvo por detrás William Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador

