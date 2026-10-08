Es fijo en Independiente del Valle y ahora se irá gratis a insólito club del exterior

Independiente del Valle perderá gratis a uno de sus jugadores para la siguiente temporada y se va a insólito destino.

Independiente del Valle ya tendría confirmada una de sus primeras salidas para la temporada 2027. El conjunto de Sangolquí perderá a uno de sus jugadores importantes, quien cambiará de equipo una vez termine su contrato a finales de este año.

El protagonista es Jhegson Méndez, quien tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Se trata de un destino bastante inesperado para el mediocampista ecuatoriano, que viene teniendo una temporada destacada con Independiente del Valle.

En junio, el club habría rechazado una oferta millonaria por Méndez, priorizando mantener al volante para afrontar sus objetivos deportivos. Sin embargo, al quedar libre en diciembre, finalmente se marcharía sin dejar ingresos por una transferencia.

Antes de definir su futuro, Méndez también estuvo en los planes de Liga de Quito, Barcelona SC y Emelec, pero ninguno de esos equipos terminó concretando su llegada. Ahora, el mediocampista apunta a un sorpresivo destino internacional para continuar su carrera.

Con la salida de Méndez prácticamente encaminada, Independiente del Valle deberá buscar un nuevo volante central para 2027. La dirigencia ya tendrá que trabajar en esa posición para encontrar un jugador capaz de ocupar el espacio que dejará uno de los futbolistas importantes del actual plantel.

Los títulos con los que se puede ir Jhegson Méndez de Independiente del Valle

Jhegson Méndez sigue en Independiente hasta diciembre por lo que se puede ir ganando la LigaPro y la Copa Ecuador al exterior, dónde ya estuvo en la MLS y en el Sao Paulo.

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