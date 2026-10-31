Nuevo equipo pide la plaza de Vinotinto del Ecuador para ascender a la Serie A en Ecuador.

El ascenso de Vinotinto Ecuador a la Serie A viene causando una importante polémica por varios motivos. Algunos de los más destacables son, a quién pertenece Vinotinto, hay multipropiedad con Aucas, los partidos de la Serie B y otros. Sin embargo, ahora asoma uno más, un equipo que pide el ascenso.

De acuerdo a la revelación de Ecuagol, 9 de Octubre está interesado en pedir el ascenso de la LigaPro que consiguió Vinotinto. Los argumentos del club es la multipropiedad con Aucas y que ellos fueron los mejores ubicados en la tabla de posiciones, tras Vinotinto.

9 de Octubre tenía que golear en la última fecha del hexagonal ante Cuenca Juniors y lo hizo. Ganó 8 a 1 en un partido que también es muy polémico, pero estaba consiguiendo los puntos para ascender. Todo cambió cuando llegó en el último momento el gol de Vinotinto.

Lo más probable es que Vinotinto Ecuador no juegue en la Serie A de 2027, porque el equipo comparte grupo administrativo con Aucas y eso es una multipropiedad. Por lo cual, la LigaPro tendrá que tomar una decisión en las siguientes horas.

9 de Octubre felicitó a Vinotinto. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro se expresen en las próximas horas sobre este polémico caso. Además, también se está analizando la información de una posible venta de la plaza y que Vinotinto juegue en la Serie A, pero ya con otro nombre, otro escudo, otro uniforme.

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Los equipos interesados en comprar Vinotinto

Vinotinto estaría a la venta y los interesados a quedarse con el club no faltan. Se ha reportado que equipos como Daquilema, El Nacional o hasta el club de Moisés Caicedo (NMFC 23) estarían interesados en comprar dicha plaza para en la temporada 2027 jugar en la A.

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