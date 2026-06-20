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Este es el puesto de Ecuador entre los mejores himnos del Mundial 2026, según The New York Times

Se definieron los mejores himnos del Mundial 2026 y este es el de Ecuador en este prestigio ranking.

El puesto del himno de Ecuador en el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVEl puesto del himno de Ecuador en el Mundial 2026

No hay nada más importante para los aficionados de los equipos del Mundial que escuchar su himno antes de cada partido. Ahora un prestigioso medio como el The New York Times causa revuelo en redes sociales después de revelar el top de mejores himnos de toda la competencia.

De acuerdo al histórico medio estadounidense, el himno más lindo del Mundial 2026 es el de Brasil superando incluso al francés, que históricamente es considerado el mejor himno por diferentes especialistas. Los mejores 3 himnos del Mundial 2026 quedaron repartidos así:

  1. Brasil
  2. Francia
  3. Portugal

¿En qué puesto quedó el himno de Ecuador?

De acuerdo a The New York Times, la Selección de Ecuador tiene el sexto himno más bonito de la Copa del Mundo. Superado por los anteriores 3 y también por el canto de la Selección Colombia y la Selección de Escocia.

Ecuador tiene el sexto mejor himno del Mundial. (Foto: GettyImages)

Ecuador tiene el sexto mejor himno del Mundial. (Foto: GettyImages)

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Diferentes fundamentos como melodía o falta de letra hacen que estos 3 himnos sean consideraros los “menos bonitos” de la Copa del Mundo, de acuerdo a Neew York Times:

  • España
  • Jordania
  • Inglaterra

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¿Está bien que el himno de Ecuador sea el sexto del Mundial 2026?

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En síntesis:

  • The New York Times eligió el himno de Brasil como el más lindo del Mundial 2026.
  • El himno de la Selección de Ecuador se ubicó en el sexto puesto del ranking.
  • Los himnos de España, Jordania e Inglaterra fueron calificados como los menos bonitos del torneo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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