Se definieron los mejores himnos del Mundial 2026 y este es el de Ecuador en este prestigio ranking.

No hay nada más importante para los aficionados de los equipos del Mundial que escuchar su himno antes de cada partido. Ahora un prestigioso medio como el The New York Times causa revuelo en redes sociales después de revelar el top de mejores himnos de toda la competencia.

De acuerdo al histórico medio estadounidense, el himno más lindo del Mundial 2026 es el de Brasil superando incluso al francés, que históricamente es considerado el mejor himno por diferentes especialistas. Los mejores 3 himnos del Mundial 2026 quedaron repartidos así:

Brasil Francia Portugal

¿En qué puesto quedó el himno de Ecuador?

De acuerdo a The New York Times, la Selección de Ecuador tiene el sexto himno más bonito de la Copa del Mundo. Superado por los anteriores 3 y también por el canto de la Selección Colombia y la Selección de Escocia.

Ecuador tiene el sexto mejor himno del Mundial. (Foto: GettyImages)

Los 3 peores himnos de la Copa del Mundo

Diferentes fundamentos como melodía o falta de letra hacen que estos 3 himnos sean consideraros los “menos bonitos” de la Copa del Mundo, de acuerdo a Neew York Times:

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España

Jordania

Inglaterra

Encuesta¿Está bien que el himno de Ecuador sea el sexto del Mundial 2026? ¿Está bien que el himno de Ecuador sea el sexto del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: