Este sería el grupo de Ecuador en el Mundial 2026 según simulador del sorteo

El viernes todo el país estará pendiente del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA para conocer a los rivales de la Selección de Ecuador, mientras tanto ya hay un simulador que hizo el ensayo.de cómo quedarán los grupos.

Según el simulador, Ecuador está emparejado en el grupo C junto a Alemania como cabeza de serie y a Costa de Marfil y Haití como los rivales del bombo 3 y 4. Si algo así se cumple, la ‘Tri’ volverá a jugarse la clasificación contra un rival africano.

El simulador también hace selección de los equipos ganadores de los distintos repechajes internacionales, algunos de los que estarán pendientes hasta el siguiente año.

Ecuador intentó hasta el final y consiguió clasificar al bombo 2 del sorteo, aunque tuvo ayuda de otros resultados, los de Sebastián Beccacece tuvieron un empuje para evadir rivales difíciles.

Día, hora, lugar y TV del sorteo del Mundial

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 12h00 (hora Ecuador) y 14h00 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de DSPORTS y DGO.

Las restricciones de FIFA para el sorteo

FIFA dispuso una serie de restricciones para el sorteo con la finalidad de garantizar un equilibrio geográfico en cada uno de los 12 grupos. Salvo para el caso de los representantes de UEFA, un total de 16, ningún grupo podrá tener dos representantes de una misma confederación.

Otra restricción está destinada a dar mayor paridad al torneo y dispuso que las cuatro selecciones de mejor Ranking FIFA sean distribuidas de forma tal que no puedan cruzarse entre sí antes de las semifinales. Así las cosas, Argentina y España estarán en mitades opuestas del cuadro de playoffs si logran superar sus grupos y lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, tercero y cuarto respectivamente.

