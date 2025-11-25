Ever Hugo Almeida hizo historia en diferentes equipos del fútbol ecuatoriano como El Nacional y Mushuc Runa, con este último fue una gran sensación en Copa Sudamericana, donde lo clasificó como primero de grupo. No obstante, regresó a Paraguay y ahora se llevó una mala noticia.

A todos sorprendió que Ever Hugo Almeida llegara a Paraguay para finalmente terminar dirigiendo a Olimpia. Un histórico equipo, con el que el DT hizo historia como jugador y como técnico. No obstante, las cosas no salieron como se esperaba y se acabó su paso por el equipo de su vida.

Mediante un comunicado oficial, Olimpia reveló que Ever Hugo Almeida dejaría su cargo a finales de temporada. Esta decisión fue tomada en mutuo acuerdo, con la intención de que el equipo pueda construir una base y estructura ya pensando en 2026.

Con esta salida, vuelve a tomar fuerza la decisión que Almeida había comunicado a inicios de temporada, y era la de que esta iba a ser la última de su carrera. El entrenador había dicho esto, incluso, cuando estaba con Mushuc Runa peleando por torneos internacionales.

Ever Hugo Almeida dirigió a Mushuc Runa a comienzos de año. (Foto: GettyImages)

Ever Hugo Almeida es uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano y un DT que marcó un ciclo con El Nacional. En el ‘Bi-Tri’ fue campeón de Ecuador y también una pieza clave para consolidar el ascenso en 2022, cuando llevaban 2 años en Serie B.

Los números de Ever Hugo Almeida en Olimpia

En su último ciclo como DT de Olimpia, Ever Hugo Almeida, dirigió un total de 12 partidos, en los que todo fue equilibrado, ya que terminó la temporada ganando 4 encuentros, empatando 4 y perdiendo 4. El ‘Decano’ se quedó muy lejos de competir por el campeonato.

