Otro de los jugadores que podría ser uno de los regresos más sonados para el 2026 es Ezequiel Piovi. El volante argentino podría salir de Estudiantes de La Plata y podría poner marca de regreso a LigaPro.

No convenció en Estudiantes y sería uno de los jugadores más criticados y sería de los vendidos por parte del ‘Pincha’. Ante la posibilidad de salir, en Liga de Quito buscarían el regreso de Piovi para el 2026.

Se fue de Liga en el 2024 y prometió que iba a volver, y tras un flojo año en Argentina su regreso sería factible. Estudiantes puso más de 3 millones de dólares por lo que podrían intentar una cesión con opción de compra.

En el 2025 también hubo sondeos del Fortaleza de Brasil, sin embargo el club argentino puso más millones y Liga lo vendió. Estuvo cinco temporadas en Liga de Quito antes de irse a Estudiantes.

En el fútbol ecuatoriano Ezequiel Piovi fue campeón de dos LigaPro, dos Supercopa Ecuador y una Copa Sudamericana. Piovi tiene 23 partidos jugados, 12 de titular y 11 de suplente.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Bombazo en LigaPro! Tiago Nunes pidió a una figura de Barcelona para Liga de Quito

Ezequiel Piovi campeón con Liga de Quito.

En resumen

Ezequiel Piovi podría volver a LigaPro con Liga de Quito tras un año en Estudiantes de La Plata.

Estudiantes de La Plata pagó más de $3 millones por el volante argentino en 2024.

Piovi fue campeón de 2 LigaPro, 2 Supercopa Ecuador y 1 Copa Sudamericana con LDU.

Encuesta¿Debe Ezequiel Piovi volver a Liga de Quito? ¿Debe Ezequiel Piovi volver a Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad