Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

La siguiente temporada podríamos tener a otro ecuatoriano en uno de los gigantes de Europa, y es que el Liverpool se fija en uno de los cracks de la Selección. Joel Ordóñez podría enfrentar a Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la siguiente Premier League.
El portal Caughtoffside señala que los ‘reds’ quieren a un nuevo defensa central y entre los máximos candidatos está Ordóñez. De la propia liga inglesa también lo sigue en Newcastle y el Aston Villa.
Fuera de Inglaterra también es conocido que el Inter de Milán lo quiere contratar ya desde el año pasado. Ordóñez se revalorizó y ahora su traspaso subiría a los 40 millones de euros.
El Club Brujas recibió más de tres ofertas en el último mercado de fichajes y renovó al ecuatoriano hasta el 2029. La renovación significó un aumento salarial considerable y un aumento en su cláusula de salida.
Joel Ordóñez, seleccionado de Ecuador desde el 2024 – Foto: Getty,
Joel Ordóñez salió de Independiente del Valle al Club Brujas y lleva ya, a sus 21 años, un triplete doméstico en el fútbol de Bélgica. En Ecuador es uno de los fijos para el Mundial 2026.
¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?
De acuerdo a la información de Transfermark, el valor de mercado de Joel Ordóñez ronda los 28 millones de euros. Sin embargo, se espera que este suba en esta temporada y también después del Mundial de 2026, donde sería titular y fijo en la Selección de Ecuador.
Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez
A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.