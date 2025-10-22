Robert Arboleda lleva ocho años siendo titular en el Sao Paulo de Brasil, y aunque es uno de los referentes del plantel, sigue recibiendo ofertas. Este miércoles se conoció que el central ecuatoriano interesa a un grande de LigaPro.

Según el portal Mr. Offsider, Barcelona SC está interesado en Arboleda por pedido de Ismael Rescalvo. El bajo nivel de Rangel y Arreaga obligan a los amarillos a buscar un central.

En lo económico la operación sería inviable, con un salario que supera los 80 mil dólares mensuales que cobra Arboleda en Brasil. Además con contrato vigente, debe haber un pago al club Paulista.

Liga de Quito y Emelec lo sondearon en años anteriores y se toparon con los mismos impedimentos económicos. Arboleda tiene contrato con el club hasta el 2027.

Robert Arboleda campeón Copa Brasil.

En tema de ofertas, Arboleda ha recibido sondeos del Atlético de Madrid y el Al Nassr de Arabia Saudita, sin embargo no progresó de un rumor de mercado. En Brasil tiene dos trofeos.

Los títulos de Robert Arboleda con el Sao Paulo

Robert Arboleda tiene tres títulos con el Sao Paulo, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y un campeonato Paulista. Desde el 2012 Sao Paulo no alzaba un título oficial.

Las estadísticas de Robert Arboleda jugando en Brasil

Desde su llegada en julio de 2017, Robert Arboleda se pudo ganar un lugar en el once titular del tricolor y ahora es un fijo para todos los entrenadores que llegan a Sao Paulo. A lo largo de los últimos 8 años, el tricolor ha jugado más de 250 partidos, marcando 17 goles y dando 5 asistencias.