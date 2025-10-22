¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Liga de Quito ya piensa en lo que será el plantel de la siguiente temporada y uno de los refuerzos fijos que buscarán los ‘albos’ es la de defensa central. Medios capitalinos aseguran que tienen ya su primer fichaje para el 2026.

Bryan Bentaberry estaría ya contratado por Liga de Quito para el 2026, tras la salida de Darío Aimar y la falta de garantías de Richard Mina y Gian Franco Allala, los capitalinos priorizaron un central.

El uruguayo es punto alto en Mushuc Runa, y tras un mal año el defensa buscaría un cambio de aires. Barcelona SC también lo quiere pero el charrúa se decantaría por los capitalinos.

Se conoce que Tiago Nunes pidió un volante creativo y un extremo por izquierda para reforzar al equipo. También dependerá de si hay salidas de jugadores, además de la necesidad de cubrir al portero Gonzalo Valle.

ver también ¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

ver también Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Bryan Bentaberry – Mushuc Runa.

ver también El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

No es el único defensa central que buscó Liga, y es que medios guayaquileños informaron del interés de los ‘albos’ por Luis Fernando León. El defensa de Emelec podría buscar un cambio de aires por el mal momento económico.

Publicidad

Publicidad

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.