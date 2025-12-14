Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro

Guayaquil City FC regresa a la LigaPro Serie A y alista tres fichajes campeones ecuatorianos para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro Foto: Getty
Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro Foto: Getty

Guayaquil City FC regresó a la LigaPro Serie A 2026 y no quieren correr el riesgo de pelear la permanencia como le pasó a Vinotinto. Los ‘ciudadanos’ buscan refuerzos y los primeros rumores apuntan a tres campeones ecuatorianos como objetivos.

Según medios locales, Fidel Martínez, Javier Burrai y Emmanuel Martínez son tres posibles fichajes para el club guayaquileño. En el caso de los dos primeros serían más factibles al quedar como jugadores libres.

Fidel Martínez terminó su préstamo con Sport Boys de Perú y no fue renovado, mientras Javier Burrai no entró en planes de Talleres de Córdoba para el 2026 y buscará nuevo club.

Emanuel Martínez por su parte tiene contrato vigente con Fortaleza de Brasil y un pago para interrumpir su contrato saldría de las posibilidades económicas del club. Además Martínez tiene sondeos de Barcelona y Liga de Quito.

Guayaquil City perdió a Miller Bolaños, su máxima figura en el ascenso a la Serie A, pero trajeron de reemplazo a Damián Díaz. El ‘Kitu’ es el primer refuerzo de regreso a primera división.

Los números de Damián Díaz en Banfield

En su último equipo, Banfield, Damián Díaz jugó apenas 8 partidos desde mitad de 2024 a mitad de 2025. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Asimismo, el jugador apenas estuvo en cancha 450′ minutos. El ‘Kitu’ cumplirá 40 años en la siguiente temporada, por lo cual, también se encamina a su última temporada.

Publicidad
Emelec alista dos fichajes más luego de Miller Bolaños

ver también

Emelec alista dos fichajes más luego de Miller Bolaños

Javier Burrai – Barcelona SC.

Javier Burrai – Barcelona SC.

En resumen

  • Guayaquil City FC regresó a la LigaPro Serie A 2026 y fichó a Damián Díaz como primer refuerzo.
  • Fidel Martínez y Javier Burrai son posibles fichajes, ambos quedan como jugadores libres.
  • Emmanuel Martínez es objetivo, pero tiene contrato vigente con Fortaleza de Brasil.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Michael Estrada podría dejar Liga de Quito por otro grande de América
Fútbol de Ecuador

Michael Estrada podría dejar Liga de Quito por otro grande de América

Liga de Quito e Independiente del Valle ofertaron por titular de Emelec
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito e Independiente del Valle ofertaron por titular de Emelec

Titular de Barcelona SC exige salir del club para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Titular de Barcelona SC exige salir del club para la temporada 2026

Mientras Antonio Valencia ganaba 6 millones, el salario que tendría Nilson Angulo en el Manchester United
Fútbol de Ecuador

Mientras Antonio Valencia ganaba 6 millones, el salario que tendría Nilson Angulo en el Manchester United

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo