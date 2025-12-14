Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro

Guayaquil City FC regresó a la LigaPro Serie A 2026 y no quieren correr el riesgo de pelear la permanencia como le pasó a Vinotinto. Los ‘ciudadanos’ buscan refuerzos y los primeros rumores apuntan a tres campeones ecuatorianos como objetivos.

Según medios locales, Fidel Martínez, Javier Burrai y Emmanuel Martínez son tres posibles fichajes para el club guayaquileño. En el caso de los dos primeros serían más factibles al quedar como jugadores libres.

Fidel Martínez terminó su préstamo con Sport Boys de Perú y no fue renovado, mientras Javier Burrai no entró en planes de Talleres de Córdoba para el 2026 y buscará nuevo club.

Emanuel Martínez por su parte tiene contrato vigente con Fortaleza de Brasil y un pago para interrumpir su contrato saldría de las posibilidades económicas del club. Además Martínez tiene sondeos de Barcelona y Liga de Quito.

Guayaquil City perdió a Miller Bolaños, su máxima figura en el ascenso a la Serie A, pero trajeron de reemplazo a Damián Díaz. El ‘Kitu’ es el primer refuerzo de regreso a primera división.

Los números de Damián Díaz en Banfield

En su último equipo, Banfield, Damián Díaz jugó apenas 8 partidos desde mitad de 2024 a mitad de 2025. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Asimismo, el jugador apenas estuvo en cancha 450′ minutos. El ‘Kitu’ cumplirá 40 años en la siguiente temporada, por lo cual, también se encamina a su última temporada.

