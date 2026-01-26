La detención de Gonzalo Valle mueve todos los planes de Liga de Quito para la pretemporada y temporada 2026. El arquero se estaba recuperando de una lesión y ahora tendrá que estar 20 días preso. Ante esta situación, los aficionados piden otros nombres para el arco.

En redes sociales, algunos hinchas consideran que Liga tendrá que ir a buscar un arquero que dé garantías, tras solo contar con Alexander Domínguez, que no tuvo el mejor final en el 2025. Varios nombres aparecen como opcionados para llegar a LDU.

Uno de los que más viene siendo relacionado a Liga de Quito es Pedro Ortiz. El arquero de Emelec sabe que se le viene otro año complicado en el ‘Bombillo’ y por eso suena para varios clubes. Incluso, no cobra su salario desde varios meses atrás.

Otro arquero que viene sonando para Liga de Quito es David Cabezas. No obstante, el portero ecuatoriano tiene un caso polémico detrás que limita cualquier operación de fichaje. No encuentra equipo desde su salida de El Nacional a finales de 2025.

Gonzalo Valle se había ganado hasta un lugar en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Un portero que también gustaba y mucho en Liga de Quito es José Gabriel Cevallos. Sin embargo, el ex jugador de Macará acabó llegando a Barcelona SC y se perfila para pelear un puesto en esta temporada. El mercado de arqueros ecuatorianos está muy limitado para LDU y cualquier movimiento.

¿Cuántos días estará preso Gonzalo Valle?

Gonzalo Valle estaría preso por los próximos 20 días. Es decir, el portero apenas llegaría justo para el comienzo de la LigaPro, donde no será titular, porque vendrá sin entrenamiento y no se sabe cómo avance la recuperación de su lesión en la cárcel.

¿Cuándo cierra el mercado de transferencias de la LigaPro?

El mercado de la LigaPro se abrió desde el pasado 5 de enero y permanecerá abierto hasta el 29 de marzo. Por lo cual, en LDU aún hay tiempo para hacer un movimiento de mercado e ir por un arquero dependiendo de cómo esté Gonzalo Valle.

