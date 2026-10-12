Guillermo Almada quiere fichar para el América a este titular de la Selección de Ecuador

El DT uruguayo todavía sigue de cerca a la Selección de Ecuador y ahora buscaría el fichaje de este jugador.

Hay un jugador de la Selección de Ecuador que se ha metido en los planes de Guillermo Almada. El DT uruguayo ve de cerca y con buenos ojos la posibilidad de llevar a un titular del equipo de Marcelo Gallardo a jugar en su equipo, el América de México.

El ecuatoriano que Almada ve con buenos ojos para fichar en las próximas semanas (mercado de enero) sería John Yeboah. De acuerdo a la revelación de Nación Fútbol México, en las ‘Águilas’ ven con buenos ojos el posible fichaje del ecuatoriano.

Yeboah viene haciendo buenos minutos en Italia con el Venezia, y aunque su equipo es último en el campeonato, es el rendimiento del ecuatoriano de lo más destacado de la plantilla. Por lo cual, Yeboah podría marcharse en enero a otro club.

Almada ya hizo historia en Ecuador cuando pasó por Barcelona SC. En ese momento, el entrenador uruguayo dirigió a varios jugadores y proyectó a futbolistas tricolores y extranjeros. De ahí que, siempre sea relacionado con el fútbol tricolor.

Yeboah es estrella en el Venezia de Italia. (Foto: GettyImages)

Yeboah también ha venido sonando para diferentes clubes en Europa y en Sudamérica. El ecuatoriano ha gustado a los clubes por lo que hace en Italia y en la Selección de Ecuador. Además, su rendimiento también no haría que el precio de su fichaje se dispare.

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Los números de John Yeboah en esta temporada

En lo que va de temporada con el Venezia, John Yeboah ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y no ha dado asistencias. Lleva en cancha más de 500 minutos.

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