Mientras Antonio Valencia ganaba 6 millones, el salario que tendría Nilson Angulo en el Manchester United

Nilson Angulo ya inició negociaciones para dar el salto a la Premier League y vestir la camiseta del Manchester United. En Inglaterra incluso dan detalles del salario del que sería el segundo ecuatoriano en los ‘red devils’ en su historia.

Nilson Angulo tendría un salario inicial de 4 milloness dólares si se muda a Old Trafford, esto es menos de los 6 millones que se fue cobrando Antonio Valencia del Manchester United en el 2018.

Actualmente en el Anderlecht de Bélgica, Nilson Angulo gana poco menos de 1 millón de dólares, aunque se especula que esta cifra subió luego de la renovación de contrato firmada recientemente.

Anderlecht ha puesto precio de 30 millones de dólares para vender a su ecuatoriano en enero, aunque la idea es que se revalorice si realiza un buen Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Con algo de sorpresa revelaron la semana pasada que por el momento solo el Aston Villa acercó una oferta cercana a las cifras que pide el club belga por el ecuatoriano de 22 años.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 5 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Nilson Angulo – Selección Ecuador

Los clubes interesados en Nilson Angulo

Nilson Angulo se ha metido en planes de equipos como Liverpool, Aston Villa, Manchester United y Tottenham. De ahí que, se prevé un enero lleno de rumores y pujas por el fichaje del jugador ecuatoriano.

