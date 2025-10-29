¡Héroe Piero! La jugada de crack de Hincapié para salvar al Arsenal

Piero Hincapié se recuperó de su lesión y por fin tuvo su primer partido como titular con el Arsenal. El partido por la Copa de la Liga vs. Brighton fue el escenario para que el ecuatoriano arranque desde su inicio.

Completando un buen desempeño en los minutos que Mikel Arteta le dio, Hincapié también fue viral por una jugada. El ecuatoriano se lució y salvó un gol cantado del Brighton.

Sus compañeros estaban algo jugados luego de una pérdida de balón cerca del área, sin embargo el ecuatoriano aguantó hasta el final y esperó el remate para bloquearlo con su cuerpo.

Piero Hincapié jugó 70 minutos de titular y luego salió al cambio para dar paso a Gabriel Maghlaes, el brasileño normalmente es el estelar por encima del ecuatoriano.

Los números de Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié ha jugado en esta temporada 3 partidos con Arsenal. En los que apenas ha sumado más de 60 minutos. El defensa tricolor se lesionó en un comienzo y eso complicó su debut.

