Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Liga de Quito podría perder a varios de sus jugadores para la siguiente temporada, y ya hay un tercer titular con oferta europea.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026
El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Liga de Quito podría ver a varios de sus jugadores irse del equipo para la siguiente temporada y ya son tres los titulares los que recibirán ofertas para el 2026. Además de Ricardo Adé y Gabriel Villamil, otro fijo en el once de Tiago Nunes tiene llamadas del extranjero.

Carlos Gruezo recibe otra vez llamados de Europa y podría irse para el 2026, y para mala suerte de los ‘albos’, se iría gratis. Gruezo acaba contrato en diciembre del 2025 y tendrá que analizar su futuro.

Se conoce que el club ‘albo’ le hará una oferta de renovación para que Gruezo se quede y tendrá que ser el ‘tricolor’ que priorice quedarse en LigaPro antes de volver a Europa.

El ex seleccionado nacional rechazó una oferta de Grecia para quedarse en Liga y hoy es una de las grandes figuras del club.

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

ver también

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Carlos Gruezo – seleccionado de Ecuador.

Carlos Gruezo – seleccionado de Ecuador.

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

ver también

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Carlos Gruezo regresó a Ecuador proveniente de la MLS, antes estuvo en el Augsburg y Stuttgart de la primera división de Alemania. En nuestro torneo fue canterano de Barcelona.

Publicidad
Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

ver también

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

ver también

Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

En síntesis

  • Carlos Gruezo es uno de los tres titulares de Liga de Quito que recibirán ofertas para 2026.
  • El jugador Carlos Gruezo podría irse gratis, ya que su contrato finaliza en diciembre de 2025.
  • El ex seleccionado nacional rechazó previamente una oferta de Grecia para permanecer en Liga de Quito.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
O se pierden la final: Los jugadores de Liga de Quito que no pueden ver la amarilla vs. Palmeiras
Fútbol de Ecuador

O se pierden la final: Los jugadores de Liga de Quito que no pueden ver la amarilla vs. Palmeiras

Las fortunas que cobran los DTs semifinalistas de Copa Libertadores
Copa Libertadores

Las fortunas que cobran los DTs semifinalistas de Copa Libertadores

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América
Fútbol de Ecuador

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026
Fútbol de Ecuador

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo