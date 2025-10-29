El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

Liga de Quito podría ver a varios de sus jugadores irse del equipo para la siguiente temporada y ya son tres los titulares los que recibirán ofertas para el 2026. Además de Ricardo Adé y Gabriel Villamil, otro fijo en el once de Tiago Nunes tiene llamadas del extranjero.

Carlos Gruezo recibe otra vez llamados de Europa y podría irse para el 2026, y para mala suerte de los ‘albos’, se iría gratis. Gruezo acaba contrato en diciembre del 2025 y tendrá que analizar su futuro.

Se conoce que el club ‘albo’ le hará una oferta de renovación para que Gruezo se quede y tendrá que ser el ‘tricolor’ que priorice quedarse en LigaPro antes de volver a Europa.

El ex seleccionado nacional rechazó una oferta de Grecia para quedarse en Liga y hoy es una de las grandes figuras del club.

Carlos Gruezo – seleccionado de Ecuador.

Carlos Gruezo regresó a Ecuador proveniente de la MLS, antes estuvo en el Augsburg y Stuttgart de la primera división de Alemania. En nuestro torneo fue canterano de Barcelona.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

