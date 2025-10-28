Es tendencia:
Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

El delantero argentino Claudio Spinelli y el volante peruano Christian Cueva podrían juntarse la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

No ha podido demostrar en Emelec debido al malestar por la situación económica, sin embargo Christian Cueva sigue sumando ofertas para el 2026, pero no se iría solo. Un club quiere juntar al enganche peruano con el goleador de Independiente del Valle, Claudio Spinelli.

Según el portal El Diez, Universitario de Deportes quiere fichar al argentino para la próxima temporada por pedido de su director deportivo. De igual forma confirmaron que está en análisis el ofrecimiento de Cueva.

La salida de Spinelli de Independiente del Valle será difícil para el club peruano, no solo porque costará cerca de 3 millones de dólares si no porque el argentino despertó el interés de grandes de Brasil y Argentina.

En el caso de Cueva, pese a tener contrato con Emelec hasta junio 2026, su salida sería más fácil por los valores pendientes que el club le debe al jugador. Solo en salarios y prima de fichaje son más de 200 mil dólares impagos.

Claudio Spinelli goleador de IDV y LigaPro. Foto: Getty.

El contrato de Claudio Spinelli con Independiente del Valle

Con un contrato vigente hasta diciembre 2027, cualquier club tendría que negociar con el argentino. El traspaso de Claudio Spinelli no costaría menos de 2 millones de dólares.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva habría firmado con Emelec un contrato que tenía un salario superior a los 15 mil dólares mensuales. Esto haría que el club ahora tenga una deuda millonaria con el jugador y se haga todo este tipo de especulaciones con el jugador.

Gustavo Dávila
