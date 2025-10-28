Es tendencia:
Independiente del Valle es eliminado en Copa Sudamericana y pierde estos millones

Al no llegar a la final, IDV perdió estos millones después de caer eliminado en Copa Sudamericana.

Por Jose Cedeño Mendoza

IDV se quedó sin ganar este dinero en Copa Sudamericana
© GettyImagesIDV se quedó sin ganar este dinero en Copa Sudamericana

Independiente del Valle no pudo contra Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana y cayó eliminado del torneo. El equipo ecuatoriano había empatado en la ida, pero errores defensivos le costaron la eliminación ante el gigante brasileño.

Con esta derrota, IDV cierra su cuenta de dinero de la Copa Sudamericana con más de 6 millones de dólares. No es un mal premio, pero el equipo ecuatoriano también resigna la posibilidad de ganar un nuevo título internacional y también más dinero.

Si Independiente del Valle llegaba a la final, al menos aseguraba la posibilidad de llevarse 2 millones más por ser subcampeón, pero si ganaba el título se llevaba 6.5 millones más. Además, también se resigna el dinero de una eventual Copa Sudamericana.

Esta derrota supone otro “fracaso” para un Independiente del Valle del que se hablaba tenía la posibilidad de ganar un triplete. Ahora al equipo ecuatoriano solo le queda la LigaPro, que ya la tiene ganada, pero se cayó de la Copa Ecuador y ahora Sudamericana.

Los premios que repartió CONMEBOL en la Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL)

Con esta eliminación también se extinguen los sueños de gran parte de la hinchada ecuatoriana, de ver una final de Recopa Sudamericana entre todos equipos tricolores. Resta saber lo que pase con Liga de Quito en su semifinal ante Palmeiras.

Los títulos de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana

Independiente del Valle ha ganado 2 Copas Sudamericanas en toda su historia. La ganó en 2019 y en 2022. Ahora tendrá que esperar a la siguiente temporada para volver a pelear por un campeonato CONMEBOL.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción-Paraguay el próximo 22 de noviembre de 2025. Atlético Mineiro esperará rival entre Universidad de Chile y Lanús.

En síntesis:

  • Independiente del Valle fue eliminado de la Copa Sudamericana por Atlético Mineiro y no ganará al menos 2 millones más
  • IDV cerró su cuenta de la Copa Sudamericana con más de 6 millones de dólares.
  • Independiente del Valle ganó la Copa Sudamericana en 2019 y 2022.
Jose Cedeño Mendoza
