Joel Ordóñez atrajo a varios equipos de Europa en el último mercado. El jugador ecuatoriano estuvo cerca de fichar por Olympique de Marsella, pero no se dio la operación. Ahora el central renovó con Brujas, pero Liverpool lo quiere como su nuevo jugador.

Liverpool la pasa muy mal en esta temporada en la Premier League y se ha evidenciado que el club necesita recambio en defensa, ante los niveles de Van Dijk y Konaté, que aunque son de los mejores del mundo, ahora mismo no atraviesan un gran nivel.

El central ecuatoriano, Joel Ordóñez, entró en planes de Liverpool para este mercado y para que se haga efectivo su fichaje, el club inglés haría una oferta superior a los 40 millones que quiere Brujas y también le ofrecería al jugador un salario superior a los 3 millones por temporada.

Este salto salarial para Joel Ordóñez sería un cambio gigante para su carrera, mientras que para Liverpool sería uno de los salarios bases que le dan a nuevos jugadores que fichan por el gigante de la Premier League. Se quedaría muy cerca de lo que gana Konaté.

Joel Ordóñez fue titular en la Champions League con Brujas. (Foto: GettyImages)

Joel Ordóñez también interesó a un equipo como Inter de Milan, sin embargo, el gigante de la Serie A de Italia quedaría muy lejos de la propuesta que pueda hacer Liverpool, sobre todo, por los capitales que manejan los equipos de la Premier League.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado con el Brujas un total de 12 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano lleva ya 1 gol en poco más de 800 minutos. Ordóñez tuvo problemas a comienzos de temporada y se declaró en “rebeldía” para que lo vendan y por eso no jugó tanto al inicio.

¿Hasta cuándo es el contrato de Joel Ordóñez con Brujas?

Con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez podría quedarse jugando hasta 2029. El central ecuatoriano tiene uno de los mejores contratos de la plantilla, tras su renovación, pero evidentemente la oportunidad de dar un salto a la Premier League lo puede cambiar todo.

