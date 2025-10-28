Es tendencia:
Ricardo Adé

Lo quieren en Brasil y Argentina: La fortuna que ganaría Liga de Quito con una posible venta de Ricardo Adé

El defensor haitiano, Ricardo Adé, podría irse de Liga de Quito dejando una importante fortuna.

Por Jose Cedeño Mendoza

Liga de Quito podría ganar una fortuna con Liga de Quito
Ricardo Adé es uno de los jugadores de Liga de Quito que más gusta en el extranjero. Ya que el defensor haitiano viene haciendo una gran Copa Libertadores, y ya se reveló que atrae a grandes equipos del continente para la siguiente temporada.

El beneficio económico para Liga de Quito no dejaría de ser muy importante, ya que en 2023, cuando lo fichan de Aucas, Adé llegó por apenas poco más de 7 de mil dólares. Ahora el jugador en Transfermark, tiene un valor superior a los 300 mil dólares.

Asimismo, el central tiene un contrato hasta 2027 con Liga de Quito, por lo cual, una posible salida dejaría réditos económicos a Liga. No obstante, no serían millones, como se especulaba previamente. ¿El motivo? La edad del jugador, que cumplirá 36 años en 2026 y no se acostumbra a pagar estas cifras por futbolistas de estos años..

Por esta razón se ve poco probable que Liga se plante en una cifra muy alta para la venta del jugador. Cualquier negociación, como adelantó su representante, deberá esperar a que termine el camino del jugador con Liga en esta temporada, donde pueden jugar la final de la Copa Libertadores.

Adé es uno de los históricos de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, a Adé también se lo ha notado muy feliz en Liga de Quito en los últimos meses, por lo cual, tampoco se espera que el jugador presione por una oferta para salir. Ahora mismo, el haitiano, que es tricampeón de Ecuador, es uno de los capitanes de LDU.

El sueldo de Ricardo Adé en Liga de Quito

Por otro lado, Adé en Liga de Quito estaría recibiendo, ahora mismo, un salario superior a los 25 mil dólares, no obstante, este se quedaría corto con uno que pudiera ganar en Argentina o Brasil, donde se especula gusta y mucho su gran perfil.

Los números de Ricardo Adé en esta temporada

En toda esta temporada con la camiseta de Liga de Quito, Ricardo Adé ha jugado un total de 33 partidos entre todas las competencias. El defensa ha marcado 1 gol y ha estado en cancha más de 2.900 minutos, siendo de lo más regular de toda la temporada.

En síntesis:

  • Ricardo Adé fue fichado por Liga de Quito en 2023 proveniente de Aucas por más de 7 mil dólares
  • El defensor haitiano tiene un contrato con Liga de Quito hasta la temporada 2027 y un valor de 300 mil dólares.
  • Ricardo Adé ha jugado 33 partidos y marcado 1 gol con Liga de Quito en toda esta temporada.
