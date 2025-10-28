Pervis Estupiñán no ha podido ganarse un lugar con AC Milan en los últimos partidos y ahora también el ecuatoriano juega por una lesión. El futbolista se lesionó con la camiseta de la Selección de Ecuador, y desde entonces, no pudo volver a jugar.

Ahora la baja de Pervis Estupiñán supone un gran problema para el jugador, ya que ha perdido su puesto en el AC Milan, que está peleando por el campeonato. Allegri decidió reemplazarlo con Bartesaghi, que ha dejado muy buenas sensaciones.

Asimismo, desde Italia se especula que Pervis apenas estará disponible para jugar con AC Milan a inicios de noviembre, por lo cual, el jugador ecuatoriano seguirá siendo baja al menos en el próximo partido contra Roma. Esto se une a un inicio irregular en la Serie A.

Al no estar jugando con la regularidad necesaria en AC Milan y también pasando por una lesión se especula que el jugador ecuatoriano no sea convocado a la Selección de Ecuador para los amistosos de noviembre. Tal y como pasó con jugadores como Hincapié o Moisés Caicedo en octubre.

Pervis Estupiñán se fue expulsado en su último partido con AC Milan (Foto: GettyImages)

A todo esto hay que sumarle que en su último partido ante Napoli, Pervis Estupiñán también se fue expulsado. El lateral ecuatoriano se jugó la roja en ese encuentro, y aquella tarjeta trajo varias críticas para el futbolista, que venía de ser figura en la Premier League.

Los números de Pervis Estupiñán con la camiseta de AC Milan

En toda la temporada, Pervis Estupiñán ha jugado con AC Milan un total de 6 partidos entre todas las competencias. El lateral ecuatoriano lleva en cancha más de 400 minutos y solo ha podido dar 1 asistencia. Su equipo ahora se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta finales de la temporada 2030. El ecuatoriano llegó como uno de los laterales más importantes de Europa y de la Premier League, de ahí que, le armaran un contrato largo.

