Emelec no le paga a sus jugadores y ahora revelan cuánto les debe

Emelec le estaría debiendo a sus jugadores una gigante cifra y por eso estos han decidido no volver a entrenar ni concentrar.

Por Jose Cedeño Mendoza

La gigante deuda que tiene Emelec con sus jugadores
La gigante deuda que tiene Emelec con sus jugadores

Emelec sigue pasando penurias económicamente y ahora finalmente revelaron cuánto sería la deuda que mantiene la directiva con los jugadores. Los futbolistas azules decidieron no entrenar en los últimos días ni concentrar, esto porque les deben varios meses de salario.

De acuerdo, al análisis de Marcelo Bee Sellares, actualmente, Emelec mantendría con sus jugadores una deuda superior al 1.5 millón de dólares con sus jugadores. Este pasivo corresponde a que el club no le ha pagado a sus jugadores en los últimos 3 meses a algunos, y a otros en los últimos 7 meses.

Esta enorme deuda con los jugadores se suma al otro gran pasivo que mantiene el ‘Bombillo’, el club le debe dinero a jugadores, pero también a Bancos, ex jugadores y proveedores, lo cual suma un total de deuda para el ‘Bombillo’ de entre 25 millones y 35 millones.

Se ha revelado que la directiva ya está trabajando en pagarle a sus jugadores en estos días para que estos regresen a los entrenamientos y también puedan seguir compitiendo en la LigaPro y en la Copa Ecuador, donde actualmente se ubican en las semifinales.

Con esta gigante deuda ya varios jugadores han declarado que se quieren ir del ‘Bombillo’. Asimismo, otros como Christian Cueva ya estarían trabajando en su futuro, de ahí que, el jugador esté sonando con fuerza para reforzar a equipos de Perú.

El premio económico que ha ganado Emelec en la Copa Ecuador

De momento, en la Copa Ecuador, Emelec apenas ha podido ganar cerca de 200 mil dólares. El torneo no entrega un gran premio, pero es atractivo para el club azul por la posibilidad de ganarse el cupo a la Copa Libertadores como Ecuador 4 para 2026.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Pese a esta millonaria deuda, el grupo de jugadores de Emelec ha demostrado un importante profesionalismo, ya que siguen sumando puntos en el segundo hexagonal, y ya igualaron el umbral de Deportivo Cuenca. También por acá puede conseguir el paso a Copa Sudamericana en 2026.

En síntesis:

  • Emelec mantiene una deuda superior al 1.5 millón de dólares con sus jugadores.
  • La deuda se debe a la falta de pago de salarios por 3 meses a algunos y 7 meses a otros.
  • La deuda total del ‘Bombillo’ (Emelec) se estima entre 25 millones y 35 millones de dólares.
Jose Cedeño Mendoza
