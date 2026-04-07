Independiente del Valle es uno de los equipos ecuatorianos que más ha ganado con la venta de jóvenes jugadores y ahora el club ecuatoriano vuelve a ingresar 3 millones por la transferencia de un futbolista. Este martes, 7 de abril de 2026, se confirmó la nueva y gran noticia para los ‘Rayados’.

Fabrizio Romano confirmó que ya se firmaron los documentos necesarios entre Independiente del Valle y Newcastle. Los clubes llegaron a un acuerdo por el fichaje de Johan Martínez, que ni ha debutado en la LigaPro, pero su futuro estará en la Premier League.

Esta nueva venta sigue demostrando que Independiente del Valle es el mejor equipo de Ecuador en las transferencias de jóvenes talentos. Solo en este 2026, el club hizo efectiva la transferencia de 4 jugadores que ni han sumado minutos en la LigaPro.

Además, IDV se ha ganado una importante reputación en el mercado europeo, puesto que, desde su club han salido a Europa grandes jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié. Los 3 destacando a gran nivel en Europa.

IDV ya vendió a Johan Martínez por 3 millones. (Captura de pantalla)

De momento, Johan Martínez viene destacando en el Sudamericano Sub-17 con la Selección de Ecuador, donde ‘La Tri’ es primera en su grupo y está a pocos pasos de completar su pase para el Mundial de la categoría a finales de año en Qatar.

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Las grandes ventas de Independiente del Valle

En los últimos años, Independiente del Vallle ha facturado ya más de 100 millones de euros por las ventas y comisiones de futuras transferencias de jugadores como: Gonzalo Plata, Kendry Páez, Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado, Alan Minda, Deinner Ordóñez, Johan Martínez y otros.

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