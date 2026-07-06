Insólito: La Policía de Ecuador arresta a un jugador de Mushuc Runa en pleno partido

En pleno partido un jugador de Mushuc Runa fue arrestado por la Policía de Ecuador.

La LigaPro ya se está jugando de nuevo en Ecuador y ahora se acaba de dar una imagen lamentable y al mismo tiempo insólita. Un jugador de Mushuc Runa acabó siendo detenido por la Policía Nacional en medio del partido ante Católica dejando una imagen polémica.

En redes sociales se viralizó como la Policía de Ecuador sacaba del estadio a José Hernández, jugador de Mushuc Runa. El futbolista salió con esposas en los brazos y caminando junto a los policías que estaban llevando a cabo su proceso en una imagen histórica.

De acuerdo a la información de Doble 5, la causa de la detención del jugador sería por no pagar la manutención o “Pago de Alimentos”. El futbolista salió incluso con el chaleco de suplente y equipado, es decir, con su uniforme y caminando con sus pupos.

No obstante, pese a que Mushuc Runa, perdió a uno de sus jugadores, el club se pudo recomponer sobre la marcha y se adelantó en el marcador a Universidad Católica.

DETIENEN A JUGADOR DE MUSHUC RUNA 🚨🚔



La previa del encuentro entre Mushuc Runa y Universidad Católica estuvo marcada por la detención del jugador José Hernández en el estadio Olímpico Atahualpa. 🏟️



El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional minutos… pic.twitter.com/l172Rta0Af — DobleCinco (@doble5ec) July 6, 2026

En Ecuador la ley obliga a los padres divorciados o separados a pagar la manutención de sus hijos de manera puntual y si no se cumple con esta obligación el deudor termina siendo arrestado. No ha trascendido el valor que debe pagar.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Con el regreso de la LigaPro en la fecha 17, así va la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano:

En síntesis:

El futbolista José Hernández de Mushuc Runa fue detenido por la Policía Nacional en pleno partido.

de Mushuc Runa fue detenido por la Policía Nacional en pleno partido. El jugador José Hernández fue arrestado debido al incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias.

fue arrestado debido al incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. El incidente ocurrió durante el encuentro de la fecha 17 de LigaPro contra Universidad Católica.