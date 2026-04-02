Jefferson Intriago rompe el silencio y revela por qué eligió a Barcelona SC antes que a Liga de Quito

Sobre la hora del mercado de fichajes de la LigaPro, Jefferson Intriago fue anunciado como nueva contratación de Barcelona SC. El volante estuvo toda la ventana de transferencias sonando para Liga de Quito, pero al final eligió al tradicional rival.

En medio de toda la polémica, Intriago aclaró en El Canal del Fútbol por qué tomó esta decisión: “Pasaron muchísimas cosas dentro de ese proceso (ir a Liga o Barcelona SC), al final se decidió Barcelona SC, por lo que genera Barcelona, por todo lo que se viene jugando y es un equipo muy competitivo“, afirmó el jugador.

Las declaraciones de Intriago han generado una importante polémica en redes sociales, puesto que, él fue campeón con Liga de Quito en el 2018 y siempre fue muy bien recordado por la hinchada. Ahora, justamente, podría enfrentarlo este viernes en la LigaPro.

Le tocará regresar al Rodrigo Paz Delgado y esto dice Intriago: “Es un partido muy especial, es un partido lindo, por la historia que tienen ambos clubes y más en ese estadio. Para mí, es lindo regresar a ese estadio a los tiempos, ahorita al 100% a defender este escudo (el de Barcelona SC).

"DECIDÍ IR A BARCELONA SC ANTES QUE A LDU, POR TODO LO QUE SIGNIFICA EL CLUB" 😱👀



Jefferson Intriago, en exclusiva para ECDF, reveló por qué se inclinó por el cuadro amarillo y lo que significa volver al Rodrigo Paz Delgado. #Bet593



🎙️ @mabe_velasco pic.twitter.com/PnyEBYXktV — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) April 2, 2026

Barcelona SC, en 26 años, solo pudo ganar 1 vez en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Lo hizo en 2023 con un autogol de José ‘Tin’ Angulo y desde entonces lleva 3 derrotas consecutivas. Ambos clubes palpitan este duelo como un Clásico en la LigaPro.

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El contrato de Jefferson Intriago con Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Jefferson Intriago tiene un contrato hasta finales de la temporada 2026. El jugador apenas debutó con el ‘Ídolo’ en el partido anterior contra Universidad Católica. En ese encuentro, el volante sumó un total de 18 minutos.

Los números de Jefferson Intriago con Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Jefferson Intriago jugó un total de 179 partidos, fue campeón en el 2018 y como capitán levantó la copa. Marcó 6 goles y dio 7 asistencias. Con todo este rendimiento, es muy entendible que su fichaje por Barcelona SC se vea como un “camisetazo”.

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En síntesis:

Jefferson Intriago fichó por Barcelona SC con un contrato vigente hasta finales de 2026 .

fichó por Barcelona SC con un contrato vigente hasta finales de . El volante registra 179 partidos jugados y un título en 2018 con Liga de Quito .

jugados y un título en 2018 con . Intriago debutó con el club guayaquileño sumando 18 minutos ante Universidad Católica recientemente.