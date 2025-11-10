Sebastián Beccacece hizo caso al pedido popular de Ecuador y decidió convocar a Jeremy Arévalo. El joven delantero ecuatoriano la está rompiendo en España con el Racing de Santander, donde ha marcado varios goles. Ahora, el goleador disfruta su convocatoria con un nuevo valor de mercado.

De acuerdo a la información de Transfermark, Jeremy Arévalo pasó de costar 200 mil dólares en el mes de junio, a ya tener un valor de 1 millón de dólares. El delantero aún tiene contrato en España, pero ya se empieza a especular con su futuro.

Arévalo viene marcando un gran nivel en Racing y esto le ha permitido crecer en su precio de mercado. El futbolista de 20 años vive su mejor momento con ya 7 goles y al fin se le da la oportunidad de jugar para la mayor de la Selección de Ecuador.

Ya con esta cifra, Arévalo se acerca a lo que cuestan los otros delanteros de la Selección de Ecuador como Enner Valencia o Leonardo Campana, pero aún es el goleador más “barato” de ‘La Tri’. El joven jugador podría debutar en los próximos partidos.

Jeremy Arévalo fue convocado con la Selección de Ecuador. (Foto: LaTri)

Si el joven goleador tiene fortuna y se llega a encontrar con regularidad en la Selección de Ecuador y con goles en ‘La Tri’, su valor de mercado podría aumentar aún más y llegar al Mundial 2026 costando aún más. El futbolista tiene contrato con Racing hasta 2027.

Por otro lado, se espera que Beccacece le dé una oportunidad en los partidos amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda. Para muchos, Arévalo representa la gran oportunidad de hacer el “recambio” en la Selección de Ecuador a Enner Valencia.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta del Racing, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos, marcando 7 goles. El delantero aún alterna entre titularidades y suplencias. Es un joven goleador, que incluso fue convocado por la Selección Sub-18 de España.

Los precios de los delanteros de la Selección de Ecuador

Para esta doble jornada de amistosos, la Selección de Ecuador convocó a estos delanteros, que tienen estos valores de mercado:

Enner Valencia 1.7 millones

Leonardo Campana 2.5 millones

Kevin Rodríguez 3 millones

Jeremy Arévalo 1 millón

