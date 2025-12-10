Emelec vive una crisis total y ahora se reveló la polémica decisión de los jugadores para el partido con El Nacional

Emelec vive un 2025 terrible a nivel económico y deportivo, donde nuevamente se quedó fuera de todos los torneos internacionales y sin chances de ser campeón en Ecuador. No obstante, ahora todo esto pasa a un segundo plano por una nueva polémica decisión de los jugadores.

Según la revelación de Sttefano Dueñas, la plantilla de Emelec ha decidido no presentarse para jugar el próximo lunes ante El Nacional. ¿El motivo? Los jugadores reclaman la ausencia de Jorge Guzmán, presidente del club, para dar la cara ante la crisis financiera.

Con esta polémica decisión, ante El Nacional se terminaría enfrentando el plantel Sub-19 de Emelec siendo un escándalo total, que ni los equipos que terminaron descendiendo vivieron. El plantel se mantiene firme en esta postura y no habría intención de cambiarla.

Ya varios jugadores han decidido dejar Emelec por deudas como Christian Cueva y Alexander González. Pero también está el caso de otros futbolistas que vienen reclamando hasta 7 meses de salarios. Algunos jugadores se han encontrado con “cheques” rebotados.

Desde el cuerpo técnico tampoco se ha revelado cuál sería su postura para este partido, si dirigen al Sub-19 o se terminan uniendo al “paro” de sus jugadores. Guillermo Duró se ha mostrado solidario con sus jugadores, incluso cuando reveló que no ha cobrado ni un mes en Emelec.

Los jugadores de Emelec no entrenan

Desde la derrota ante Macará el pasado lunes, 8 de diciembre de 2025, los jugadores de Emelec decidieron no entrenar y no volver a trabajar con el club. Actualmente, el ‘Bombillo’ no pelea descenso, pero de seguir así el 2026 podría ser el año para pelear en estos lugares.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Actualmente, Emelec se ubica lejos de pelear por los puestos a Copa Sudamericana en la tabla de posiciones del segundo hexagonal. Están cuartos y casi eliminados de cualquier opción de pelear este cupo:

