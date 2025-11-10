¡Última hora! Revelan todos los jugadores que dejarán Barcelona SC para 2026

Barcelona SC tuvo una temporada centenario para el “olvido” tras los malos resultados a nivel local e internacional. El equipo cambió de DT a mitad de año, pero también ya planea la temporada 2026. Por lo cual, se esperan grandes salidas en el plantel en el siguiente año.

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo, en Barcelona SC se planea la salida de más de 14 jugadores para la siguiente temporada. Algunos nombres se caen de obvios, ya que con Ismael Rescalvo no tienen minutos y buscarían su futuro en algún otro equipo.

Los jugadores de Barcelona SC en la puerta de salida son: Franklin Guerra, Aníbal Chalá, Mario Pineida, Byron Castillo, Willian Vargas, Leonai Souza, Jhonny Quiñónez, Dixon Arroyo, Gabriel Cortez, Joaquín Valiente, Cristhian Solano, Brian Oyola y Felipe Caicedo.

Algunos de estos jugadores terminan contrato, otros no serán comprados sus pases, y otros simplemente se buscará una rescisión o préstamo al no contar para el DT. Asimismo, se debe resolver el futuro de otros jugadores titulares como Octavio Rivero, que se pueden marchar.

Barcelona SC viene de ganarle a Orense en LigaPro. (Foto: Imago)

Otro motivo para dar salida a todos estos jugadores es que en Barcelona SC estarían trabajando en reducir el presupuesto del club. Ya el plantel tiene un valor elevado en esta temporada, y quieren que en 2026 esto se reduzca para también ir trabajando la deuda del club.

Publicidad

Publicidad

También se pueden dar otras ventas en Barcelona SC que asegurarían salidas y dinero para 2026. Uno de los perfiles que más está en el mercado para una transferencia es Janner Corozo. El extremo tiene varias ofertas del extranjero para seguir su carrera.

ver también VIDEO | Gonzalo Plata indigna a todo Flamengo tras una nueva y gigante polémica fuera de las canchas

El puesto de Barcelona SC en la LigaPro

Con la victoria ante Orense, Barcelona SC se ubica en el tercer lugar en la tabla de posiciones con 61 puntos. No obstante, necesita que Liga de Quito ceda puntos para quedarse con el segundo lugar de la tabla y meterse de manera directa a la Copa Libertadores del siguiente año.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: