Se acabó la novela, Jeremy Sarmiento tiene nuevo equipo y en su contrato al menos tendrá por fin algo de estabilidad. El ecuatoriano deja el Cremonese de Italia y regresa al fútbol de Inglaterra.

El Middlesbrough de la Championship finalmente subió su oferta y alcanzó los 3.5 millones de euros que pidió el Brighton. El jugador ya está viajando para hacerse los chequeos médicos con su nuevo club.

La firma de contrato será a préstamo pero con compra obligatoria, luego de eso Sarmiento será jugador del Middlesbrough hasta el 2030. Dejando el Brighton luego de dos años en primera y cuatro cesiones distintas.

El ecuatoriano tuvo ofertas de Brasil, Liga de Quito, Wrexham, Birmingham City y más. El tricolor prioriza en todo momento quedarse en Europa pero quiere regularidad pensando en un regreso a la Selección de Ecuador.

En su momento, el Brighton quería venderlo en 7 millones de dólares, sin embargo la falta de continuidad del ‘tricolor’ lo fueron devalorizando en los últimos años.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

De acuerdo a Transfermark, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 5 millones de dólares. Para Brighton es la “última oportunidad” para sacar algún dinero por el jugador ecuatoriano. Puesto que, el tricolor tiene contrato hasta finales de la temporada 2027, pero entraría a su último año sin renovar.

