Jeremy Sarmiento encontró nuevo equipo pensando en el Mundial

Jeremy Sarmiento no seguirá en el Cremonese de Italia, y ahora el extremo ecuatoriano encontró nuevo equipo. Tras un semestre sin minutos, el ‘tricolor’ vuelve a Inglaterra.

El Birmingham City es el nuevo equipo de Jeremy Sarmiento, regresando a la segunda división inglesa. El Brighton cortó el préstamo con el Cremonese por falta de minutos.

La voluntad del jugador fue quedarse en Europa, pese a que tuvo ofertas de Ecuador y de Brasil. Será el tercer club de la Championship en dos años tras dejar el Ipswich Town y el Burnley.

La esperanza de Sarmiento es tener continuidad estos seis meses para tener chances de ir al Mundial con la Selección de Ecuador, en lo que sería su segundo torneo mundialista.

En Italia, Jeremy Sarmiento alcanzó a jugar un total de 7 partidos entre todas las competencias. El extremo de la Selección de Ecuador no fue titular en ningún encuentro, ya que apenas sumó en cancha un total de 137′ minutos, ni dos partidos completos.

Los otros equipos que buscaron a Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento finalmente también sonó para equipos de Sudamerica, entre ellos, Liga de Quito. Sin embargo, la prioridad del jugador ecuatoriano siempre fue seguir en Europa. Por eso en todo momento estuvo considerando la oferta del Championship.

Jeremy Sarmiento – Cremonese

