Jeremy Sarmiento sigue buscando un nuevo equipo tras un préstamo desastroso en Italia, donde estuvo cedido en Cremonese. El delantero ecuatoriano tenía todo listo para llegar a Birmingham, sin embargo, el futuro sería otro y el ecuatoriano ve a otro equipo en su futuro.

Ante la posible caída de la negociación entre Brighton y Birmingham, desde Europa reportan que el delantero ecuatoriano dio luz verde para ser traspasado a Middlesbrough. El tricolor ya no solo ve como buena la cesión, sino que se está hablando de una venta definitiva.

De acuerdo a Luca Bendoni, Middlesbrough estaría ofertando ya más de 3 millones por Jeremy Sarmiento para comprarlo. Con lo cual, finalmente, en caso de que se dé la operación, se acabaría definitivamente la etapa del jugador ecuatoriano en Brighton.

Middlesbrough está jugando en el Championship, donde Sarmiento ya estuvo prestado en varios equipos. No obstante, lo que el jugador tricolor también busca es la estabilidad, ya que en los últimos 2 años ya pasó por 4 equipos por los préstamos de Brighton.

Jeremy Sarmiento estuvo prestado en Cremonese en 2025. (Foto: GettyImages)

Si Sarmiento finalmente llega vendido a un nuevo equipo se podrá dar por terminada la etapa del ‘Ecua-Brighton’, puesto que, en su mejor momento el club llegó a alinear a 3 jugadores ecuatorianos en el once titular (Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán) y ahora todos estarían fuera del club.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Sarmiento en Italia

ver también Los miles que Independiente del Valle se gastó a Matías Perelló

En toda la temporada con Cremonese, Jeremy Sarmiento apenas ha jugado un total de 7 partidos. El ecuatoriano no fue ni titular en partidos “fáciles” para el club. Sumó en cancha un total de 137′ minutos y no marcó ni goles ni asistencias, siendo un paso desastrozo.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

De acuerdo a Transfermark, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 5 millones de dólares. Para Brighton es la “última oportunidad” para sacar algún dinero por el jugador ecuatoriano. Puesto que, el tricolor tiene contrato hasta finales de la temporada 2027, pero entraría a su último año sin renovar.

Encuesta¿Sarmiento debe dejar definitivamente el Brighton? ¿Sarmiento debe dejar definitivamente el Brighton? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: