Este martes 27 de enero de 2026 Jeremy Sarmiento fue anunciado como nuevo jugador del Middlesbrough. El delantero ecuatoriano dejó Italia cuando ya no dio para más su espera de una nueva oportunidad en Cremonese. El tricolor regresa a Inglaterra buscando minutos.

Brighton también decidió ceder al jugador ecuatoriano a un nuevo equipo para que sume minutos, ya que en Italia no estaba jugando y eso afectaba sus intereses. Ahora vuelve al ascenso inglés, donde casualmente se ha visto su mejor rendimiento.

De acuerdo a la información de Capology y Fichajes, el salario de Sarmiento en Brighton era cercano a los 2 millones por temporada. Al solo estar prestado en Middlesbrough, el ecuatoriano todavía sigue recibiendo este sueldo que lo pagaría Brighton.

El Middlesbrough tiene una opción de compra superior a los 3 millones por el ecuatoriano, pero esta solo se podría ejecutar, tras acabar el préstamo a finales de temporada. No se descarta que el ‘Boro’ se anime y fiche al ecuatoriano, pero depende de su rendimiento.

Sarmiento tiene que adaptarse de nuevo al Championship, algo que no le sería difícil, y así ayuda al Middlesbrough a volver a la primera división de Inglaterra. Es la gran oportunidad del ecuatoriano de encaminar su carrera y regresar a jugar en la Premier League.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

De acuerdo a Transfermark, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 5 millones de dólares. Para Brighton es la “última oportunidad” para sacar algún dinero por el jugador ecuatoriano. La opción de compra de ‘Boro’ contempla un contrato hasta finales de 2030.

