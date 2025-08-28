La nueva oferta del Fenerbahce de Mourinho a Jeremy Sarmiento

El extremo ecuatoriano Jeremy Sarmiento sigue siendo uno de los jugadores que debe definir su futuro en las próximas 48 horas, mientras el Fenerbahce de Turquía insiste. El ‘tricolor’ recibió una nueva oferta del club de José Mourinho para esta temporada.

Algo que podría terminar de convencer a todas las partes es que Jeremy Sarmiento recibirá una garantía de continuidad, es decir tendrá asegurado un número considerable de minutos por partido. Uno de los mayores problemas que ha encontrado Sarmiento es precisamente la falta de regularidad.

Sobre la oferta de club a club, el equipo turco pondrá 4 millones de dólares para comprar a Sarmiento, cuyo contrato con el Brighton expira recién en junio del 2027. En tema salarial, serán cerca de 3 millones al año lo que cobrará. el ecuatoriano.

En horas recientes también lo sondeó el Cremonense de Italia y el Milwall de la propia Championship. Mientras tanto, Sarmiento sigue quedando fuera de las convocatorias del Brighton.

En las últimas temporadas Jeremy Sarmiento ha estado cedido en el West Brom, Ipswich Town y Burnley, con estos dos últimos consiguió el ascenso a la Premier League.

¿Cuánto vale el pase de Jeremy Sarmiento?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Jeremy Sarmiento tiene un costo de 7 millones de euros. El atacante ecuatoriano no tiene un valor tan bajo, pero sería una operación asumible para cualquiera de los 3 interesados: Fenerbahce, Bolonia y Cremonese.

