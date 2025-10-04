Jeremy Sarmiento se fue a Italia con la intención de recuperar los minutos que le permitan volver a su mejor nivel. Sin embargo, el extremo ecuatoriano se ha encontrado una realidad muy poco esperada a la pensada. Se lesionó y ahora tuvo otro golpe para su confianza.

Cuando se confirmó la lista de convocados de la Selección de Ecuador para los amistosos del mes de octubre, se confirmó que Jeremy Sarmiento no es tomado en cuenta. Prácticamente, el extremo ecuatoriano no entra en planes de Sebastián Beccacece.

Junto a esa mala noticia, Sarmiento tuvo que ver desde el banco de suplentes como Cremonese terminó siendo goleado ante Inter de Milan. Aunque el tricolor se recuperó de su lesión, sigue sin tener minutos y está lejos de ganarse un lugar como titular.

Sarmiento no ha podido encontrar el espacio que le permita demostrar ese talento que lo llevó a brillar en Brighton. En Italia no descartan que lo vuelvan a usar en los siguientes partidos y se gane un lugar, ya que el Cremonese peleará por no descender.

En este mercado de fichajes, Jeremy Sarmiento pidió salir de Brighton y tuvo varias ofertas para dejar Inglaterra, el jugador ecuatoriano pudo llegar a Brasil y otras Ligas, pero finalmente él decidió seguir en Italia y por eso fichó para el Cremonese.

Los números de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En esta temporada con la camiseta del Cremonese, Jeremy Sarmiento ha jugado apenas 33 minutos repartidos en 2 partidos. El delantero ecuatoriano llegó sobre el final del mercado, no hizo una buena pretemporada y todo eso repercute en su nivel.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sarmiento en Italia?

Jeremy Sarmiento tiene contrato con el Cremonese por una temporada. El extremo ecuatoriano llegó con un acuerdo a préstamo y tiene opción de compra hasta finales de 2026. No obstante, jugando casi nada se ve poco probable que esto se dé.