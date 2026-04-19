¿Juega Kendry Páez? Las alineaciones de River Plate y Boca Juniors para el Superclasico del fútbol argentino

El fútbol argentino se paraliza este domingo con una edición más del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, pero en Ecuador también habrá interés particular. Kendry Páez tiene al país pendiente sobre si será o no titular, y ya habría una decisión del ‘Chacho’ Coudet.

Kendry Páez será titular en el Monumental este domingo contra Boca Juniors, luego de su partidazo en Copa Sudamericana. Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Matías Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Enzo Galván, Kendry Páez, Sebastián Driussi, Facundo Colidio sería el once elegido.

Kendry Páez ingresó a la variante vs. Carabobo en Copa Sudamericana y tras mejorar la ofensiva del gigante de Argentina recibió la confianza de su DT para que sea titular en el partido más importante del mencionado país así como de todo el continente.

Por parte de Boca, Leandro Brey; Marcelo Wigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro; sería el once de Úbeda.

¿Dónde ver a Kendry Páez en el Superclásico River Plate vs. Boca?

El duelo entre River y Boca, a disputarse en el Estadio Monumental, podrá verse tanto a través de ESPN Premium como de Disney+. El horario de comienzo está estipulado para las 17 horas del domingo 19 de abril.

Kendry Páez vs. Carabobo.

Publicidad

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.