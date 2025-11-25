Jugará contra el Bayern Múnich en Champions League y Arteta dice esto de Hincapié: “Es un…”

Piero Hincapié se ganó a la hinchada de Arsenal tras un espectacular partido contra Tottenham en la anterior jornada de la Premier League. El ecuatoriano al fin aprovechó la oportunidad de la baja de Gabriel y se llevó todos los elogios. En la previa de un partidazo por Champions League, Arteta le dejó un mensaje.

Ante Bayern Múnich por la Champions League, Piero Hincapié volvería a ser titular en Arsenal. Para Arteta esto es un objeto de reconocimiento, ya que está reemplazando a uno de los mejores defensas del mundo, Gabriel: “Hincapié merece reconocimiento porque sustituir a Gabi representa un gran desafío“, comentó el DT.

Pero los elogios no terminaron ahí, el DT español reveló cómo es el juego de Piero Hincapié: “Es un guerrero, alguien que enfrenta cualquier desafío. Y lo hizo el domingo“, comentó el DT. Por lo cual, ahora el ecuatoriano enfrentará a un viejo rival, Bayern Múnich.

Hincapié debutó como titular ante Tottenham el Derby del Norte de Londres. Esto no es nada fácil, por intensa rivalidad entre ambos equipos y por la obligación de Arsenal de poder ganar este encuentro. El ecuatoriano no dudó en ningún momento y dejó grandes sensaciones.

Hincapié sería titular en Arsenal por la Champions League. (Foto: GettyImages)

El partido de Champions League también será una exigente prueba para Piero Hincapié, para que el central ecuatoriano pueda demostrar su nivel ante uno de los mejores ataques de Europa, liderado por Harry Kane y Michael Olisé. El tricolor será titular como central.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, Bayern Múnich contra Arsenal es uno de los partidos más entretenidos de la próxima fecha de la Champions League. Ambos equipos están líderes del campeonato con 12 puntos y mismo gol diferencia. Por lo cual, es ‘casi una final’ para ambos clubes.

¿En qué canal se puede ver Arsenal vs Bayern Múnich por la Champions League?

El partido de Arsenal contra Bayern Múnich por la quinta fecha de los grupos de la Champions League se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

En síntesis:

Piero Hincapié se ganó elogios de Mikel Arteta tras su partido contra Tottenham en la Premier League y de cara a la Champions League.

se ganó elogios de tras su partido contra en la Premier League y de cara a la Champions League. Mikel Arteta confirmó que Hincapié sería titular ante Bayern Múnich en la Champions League .

confirmó que sería titular ante en la . El partido Arsenal vs Bayern Múnich define al líder de la tabla de posiciones de la Champions League.

Publicidad