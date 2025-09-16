VIDEO | Kevin Rodríguez anotaba su primer gol en Champions League, pero se lo “robó” un compañero

Kevin Rodríguez se está consolidando en el once titular de Union Saint-Gilloise y viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en Europa. El ecuatoriano ahora debutó en la Champions League y estuvo muy cerca de marcar un gol, pero su compañero se lo robó.

En el partido de PSV vs Union Sanit-Gilloise, el jugador ecuatoriano comenzó como titular en el equipo belga y sobre el minuto 80′ estuvo muy cerca de gritar gol en esta competencia. El tricolor anticipo un centro que dejó sin reacción a toda la defensa rival.

Sin embargo, cuando ya la pelota entraba, Kevin Rodríguez vio como su compañero Kevin Mac Allister, cabeceaba la pelota para que entre. El ecuatoriano celebró como propio el tanto, aunque evidentemente le pertenece al jugador argentino.

La ‘Rola’ está mostrando una gran evolución futbolística y posicionando su carrera en Europa. El delantero ecuatoriano venía de 1 año calendario sin marcar, y ahora ha encontrado la formula para ser protagonista en todos los partidos de la temporada.

Por otro lado, estas buenas actuaciones también sirven para que Kevin Rodríguez llegue con el mejor nivel a la Selección de Ecuador. El delantero es el llamado a ganarle un puesto a Enner Valencia y ser su recambio para los siguientes años, ya con el Mundial 2026 como gran prueba.

Los números de Kevin Rodríguez en esta temporada

En lo que va de toda la temporada, Kevin Rodríguez ya ha jugado un total de 9 partidos. El ecuatoriano ha marcado 4 goles y dado 3 asistencias. Números muy buenos para un delantero de sus características. También sigue siendo convocado a la Selección de Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Rodríguez en Bélgica?

Kevin Rodríguez tiene contrato con el Union Saint-Gilloise hasta finales de la temporada 2027. No obstante, de seguir con este rendimiento se espera que el ecuatoriano pueda renovar pronto su contrato o también tener nuevas oportunidades.

